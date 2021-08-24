Украинка потеряла 180 тысяч пытаясь вернуть деньги за лекарства: как работает схема

В городе Тернополе аферисты выманили у женщины 180 тыс. грн. Местная жительница в Интернете покупала лекарства и ей предложили вернуть деньги за некачественные медицинские препараты.

Так, к местной жительнице позвонил мошенник и представился сотрудником Департамента социальной защиты. Он рассказал, что медицинские препараты, которые покупала женщина являются неэффективными и предложил ей вернуть потерянные средства.

В частности, для этого женщина должна была оплатить оформление различных документов, якобы пеню и судебный сбор. Как следствие, женщина потеряла еще 180 тыс. грн. После перевода средств аферист исчез. Затем потерпевшая обратилась в полицию.

Правоохранители открыли производство. Сейчас идет следствие.

"Не доверяйте неизвестным, которые звонят к вам и предлагают помощь, или услуги за которые следует платить: выигрыш авто, возврат денег за некачественный товар, бонусные средства на мобильную связь, продление действия мобильного номера или банковской карты", - говорится в сообщении.

Как не попасть в ловушку мошенников

Никогда нельзя оставлять свои персональные данные на незнакомых или подозрительных сайтах. Потому что является распространенным мошенничество, которое заключается в создании сайтов-двойников. Страница, которую вы посещаете, визуально выглядит как настоящая: имеет ту же цветовую гамму, содержит примерно ту же самую информацию, что и официальный сайт, однако в гиперссылке указаны лишние буквы или цифры.

Оплатив товары или указав свои персональные данные на сайте-двойнике, вы попадаете в ловушку мошенников. Необходимые вам товары или услуги вы не сможете получить, а ваши персональные данные могут быть использованы против вас. Поэтому перед вводом своих данных убедитесь, что вы точно находитесь на официальном сайте.

Также распространенным видом интернет-мошенничества является функционирование ненастоящих интернет-магазинов. Такие магазины могут предлагать товары, которых у них нет в наличии или они в ненадлежащем состоянии. Остерегайтесь продавцов, которые предлагают товары по очень низкой цене, но с частичной или полной предоплатой. Для покупок в интернете лучше использовать проверенные интернет-площадки.

Если же у вас есть необходимость воспользоваться услугами неизвестного вам интернет-магазина, тогда обязательно изучите отзывы о продавце и покупайте товары с наложенным платежом - оплачивайте стоимость товара после получения и осмотра.