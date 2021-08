Українцям загрожує вірус, який краде гроші: небезпечні мобільні додатки

За словами експертів, вірус Joker може проникнути у ваші текстові повідомлення, контакти та отримати багато іншої інформації на вашому смартфоні. Це дозволяє йому підписуватися на веб-сайти, які пропонують платні послуги.

Дослідники заявили, що вже виявили 8 мобільних додатків для Android, які заражені вірусом Joker:

Auxiliary Message

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Super SMS

Travel Wallpapers

Експерти також попереджають про те, що в 16 додатках, які доступні в Google Play, може також міститися шкідливий код: Private SMS, Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF, Style Photo Collage, Talent Photo Editor - Blur focus, Paper Doc Scanner, All Good PDF Scanner, Care Message, Part Message, Blue Scanner, Direct Messenger, One Sentence Translator - Multifunctional Translator, Mint Leaf Message - Your Private Message, Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons, Tangram App Lock, Desire Translate і Meticulous Scanner.