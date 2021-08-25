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Українцям загрожує вірус, який краде гроші: небезпечні мобільні додатки

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Середа 25 серпня 2021 18:12
Українцям загрожує вірус, який краде гроші: небезпечні мобільні додатки Фото: вірус Joker повернувся на Android-смартфони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Експерти по IT-безпеки попередили, що почалася нова хвиля заражень Android-гаджетів вірусом Joker. При цьому з'явився список небезпечних мобільних додатків, які можуть бути заражені цим вірусом.

Про це повідомляється на сайті бельгійської поліції.

За словами експертів, вірус Joker може проникнути у ваші текстові повідомлення, контакти та отримати багато іншої інформації на вашому смартфоні. Це дозволяє йому підписуватися на веб-сайти, які пропонують платні послуги.

Дослідники заявили, що вже виявили 8 мобільних додатків для Android, які заражені вірусом Joker:

  • Auxiliary Message
  • Element Scanner
  • Fast Magic SMS
  • Free CamScanner
  • Go Messages
  • Super Message
  • Super SMS
  • Travel Wallpapers

Експерти також попереджають про те, що в 16 додатках, які доступні в Google Play, може також міститися шкідливий код: Private SMS, Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF, Style Photo Collage, Talent Photo Editor - Blur focus, Paper Doc Scanner, All Good PDF Scanner, Care Message, Part Message, Blue Scanner, Direct Messenger, One Sentence Translator - Multifunctional Translator, Mint Leaf Message - Your Private Message, Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons, Tangram App Lock, Desire Translate і Meticulous Scanner.

Нагадаємо, українка втратила 180 тисяч, намагаючись повернути гроші за ліки.

Ми також писали про те, що українців попередили про новий розвод на гроші.

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