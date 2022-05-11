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Украинцам теперь проще получить водительские права: что изменилось

Фото: Получить права теперь станет легче (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине во время войны с Россией значительно упростили процесс выдачи водительских прав людям. Теперь теоретически готовиться к экзаменам можно онлайн, а практическую часть сдать в любом сервисном центре МВД.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

Так, правительство приняло постановление Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине.

Что изменится для получателей прав

Возможности гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен.

Возможности осуществления обучения по теоретической подготовке лиц, проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств посредством средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и т.п.).

Возможности гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов.

Сокращение срока обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части (путем уплотнения преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание ТС", "этика водителя ТС" и т.п.).

Возможности вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любое СЦ МВД.

"Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институционные устои для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД", - заявил заместитель министра Богдан Драпятый.

Как мы ранее писали, юристы дали исчерпывающий ответ, можно ли усыновить ребенка во время военного положения.

Также рассказывали о том, как получить документ об образовании, если школа разрушена или находится в оккупации.

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