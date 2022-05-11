Украинцам сделали важное заявление о тарифах на коммуналку
В Кабмине хотят ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов на период военного положения и шесть месяцев после его завершения. В Верховную Раду подадут законопроект, предусматривающий это.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Глава Кабмина считает, что во время войны с Россией коммунальные услуги повышаться не должны.
"Тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", - написал Шмыгаль.
Какими будут тарифы на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию сохранятся, как минимум, до конца войны. Сейчас они таковы:
до 250 кВт*ч – 1,44 гривны за 1 кВт*ч;
свыше 250 кВт*ч – 1,68 гривны за 1 кВт*ч.
Тарифы на воду
Тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Регулятор не сообщал об изменении тарифов, поэтому в мае все показатели останутся на том же уровне.
Тарифы на газ
Министр энергетики Герман Галущенко и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетьманцевым заявили, что тарифы не будут расти во время действия военного положения, несмотря ни на что.
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