Украинцам сделали важное заявление о тарифах на коммуналку

В Кабмине хотят ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов на период военного положения и шесть месяцев после его завершения. В Верховную Раду подадут законопроект, предусматривающий это.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Глава Кабмина считает, что во время войны с Россией коммунальные услуги повышаться не должны.

"Тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", - написал Шмыгаль.

Какими будут тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию сохранятся, как минимум, до конца войны. Сейчас они таковы:

до 250 кВт*ч – 1,44 гривны за 1 кВт*ч;

свыше 250 кВт*ч – 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Тарифы на воду

Тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Регулятор не сообщал об изменении тарифов, поэтому в мае все показатели останутся на том же уровне.

Тарифы на газ

Министр энергетики Герман Галущенко и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетьманцевым заявили, что тарифы не будут расти во время действия военного положения, несмотря ни на что.