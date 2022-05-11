ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцам сделали важное заявление о тарифах на коммуналку

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 14:31
Украинцам сделали важное заявление о тарифах на коммуналку Украинцам рассказали, что будет с тарифами на "коммуналку" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Кабмине хотят ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов на период военного положения и шесть месяцев после его завершения. В Верховную Раду подадут законопроект, предусматривающий это.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Глава Кабмина считает, что во время войны с Россией коммунальные услуги повышаться не должны.

"Тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", - написал Шмыгаль.

Какими будут тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию сохранятся, как минимум, до конца войны. Сейчас они таковы:

до 250 кВт*ч – 1,44 гривны за 1 кВт*ч;
свыше 250 кВт*ч – 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Тарифы на воду

Тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Регулятор не сообщал об изменении тарифов, поэтому в мае все показатели останутся на том же уровне.

Тарифы на газ

Министр энергетики Герман Галущенко и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетьманцевым заявили, что тарифы не будут расти во время действия военного положения, несмотря ни на что.

Ранее мы рассказывали, как получить помощь на коммуналку тем, кто приютил переселенцев.

Также мы сообщали, что будет с ценой на газ и коммуналкой во время войны.

Кроме того рассказывали о том, что оформить статус переселенца и получить деньги теперь можно прямо из дому.

Читайте РБК-Украина в Google News
услуги ЖКХ
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)