Українцям зробили важливу заяву про тарифи на комуналку
У Кабміні хочуть ввести мораторій на підвищення комунальних тарифів на період воєнного стану і шість місяців після його завершення. До Верховної Ради подадуть законопроект, який передбачає це.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Глава Кабміну вважає, що під час війни з Росією комунальні послуги підвищуватися не повинні.
"Тарифи на газ і його розподіл, а також тепло і гарячу воду не зростатимуть. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не актуальне", - написав Шмигаль.
Якими будуть тарифи на електроенергію
Тарифи на електроенергію збережуться, як мінімум, до кінця війни. Зараз вони такі:
до 250 кВт*год – 1,44 гривні за 1 кВт*год;
понад 250 кВт*год – 1,68 гривні за 1 кВт*год.
Тарифи на воду
Тарифи для водоканалів і підприємств, що займаються водовідведенням і водопостачанням, встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики і комунальних послуг. Регулятор не повідомляв про зміну тарифів, тому в травні всі показники залишаться на тому ж рівні.
Тарифи на газ
Міністр енергетики Герман Галущенко і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з Головою Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим заявили, що тарифи не будуть рости під час дії воєнного стану, незважаючи ні на що.
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