Українцям зробили важливу заяву про тарифи на комуналку

У Кабміні хочуть ввести мораторій на підвищення комунальних тарифів на період воєнного стану і шість місяців після його завершення. До Верховної Ради подадуть законопроект, який передбачає це.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Глава Кабміну вважає, що під час війни з Росією комунальні послуги підвищуватися не повинні.

"Тарифи на газ і його розподіл, а також тепло і гарячу воду не зростатимуть. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не актуальне", - написав Шмигаль.

Якими будуть тарифи на електроенергію

Тарифи на електроенергію збережуться, як мінімум, до кінця війни. Зараз вони такі:

до 250 кВт*год – 1,44 гривні за 1 кВт*год;

понад 250 кВт*год – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Тарифи на воду

Тарифи для водоканалів і підприємств, що займаються водовідведенням і водопостачанням, встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики і комунальних послуг. Регулятор не повідомляв про зміну тарифів, тому в травні всі показники залишаться на тому ж рівні.

Тарифи на газ

Міністр енергетики Герман Галущенко і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з Головою Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим заявили, що тарифи не будуть рости під час дії воєнного стану, незважаючи ні на що.