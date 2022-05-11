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Українцям зробили важливу заяву про тарифи на комуналку

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Середа 11 травня 2022 14:31
Українцям зробили важливу заяву про тарифи на комуналку Українцям розповіли, що буде з тарифами на "комуналку" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Кабміні хочуть ввести мораторій на підвищення комунальних тарифів на період воєнного стану і шість місяців після його завершення. До Верховної Ради подадуть законопроект, який передбачає це.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Глава Кабміну вважає, що під час війни з Росією комунальні послуги підвищуватися не повинні.

"Тарифи на газ і його розподіл, а також тепло і гарячу воду не зростатимуть. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не актуальне", - написав Шмигаль.

Якими будуть тарифи на електроенергію

Тарифи на електроенергію збережуться, як мінімум, до кінця війни. Зараз вони такі:

до 250 кВт*год – 1,44 гривні за 1 кВт*год;
понад 250 кВт*год – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Тарифи на воду

Тарифи для водоканалів і підприємств, що займаються водовідведенням і водопостачанням, встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики і комунальних послуг. Регулятор не повідомляв про зміну тарифів, тому в травні всі показники залишаться на тому ж рівні.

Тарифи на газ

Міністр енергетики Герман Галущенко і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з Головою Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим заявили, що тарифи не будуть рости під час дії воєнного стану, незважаючи ні на що.

Раніше ми розповідали, як отримати допомогу на комуналку тим, хто прихистив переселенців.

Також ми повідомляли, що буде з ціною на газ і комуналкою під час війни.

Крім того розповідали про те, що оформити статус переселенця і отримати гроші тепер можна прямо з дому.

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