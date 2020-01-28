Украинцам сделали важное предупреждение из-за китайского вируса

Вирус из Китая продолжает распространяться по миру, но самая сложная ситуация в Ухане и провинции Хубэй, откуда и начал распространяться смертельный штамм 2019-nCoV. В посольстве Украины в Китае настойчиво рекомендуют украинцам, которые находятся в Китае, выехать из страны, если есть такая возможность. Такое сообщение появилось на Facebook-странице ведомства.

Стоит отметить, что случай передачи коронавируса от человека к человеку был впервые зафиксирован за пределами Китая. Вирусная пневмония уже убила более ста человек, только за последние сутки скончалось 24 человека, число заболевших превысило 4,5 тысячи человек.

"В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавирус (2019-nCoV), Посольство Украины в КНР настойчиво рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, выехать из этой страны в случае наличия такой возможности", - сказано в сообщении.

В то же время в МИД заявили, что не исключают возможность эвакуации украинцев из Китая, в том числе и из провинции Хубэй.

Украинцев просят покинуть Китай из-за вируса (фото: facebook.com/ukrembcn)

Напомним, что китайский коронавирус распространился уже по всему Китаю, 14 стран заявили о случаях заражения. Самые близкие к Украине - Франция и Германия.

Напомним, что главными симптомами коронавируса является лихорадка, кашель и утрудненное дыхание. Вирусом изначально заразились на "птичьем рынке" города Ухань от пищи животного происхождения, но позже штамм 2019-nCoV начал передаваться от человека к человеку.

В группе риска пожилые люди, состояние которых осложняется тяжелыми состояниями - болезнями сердца, диабетом, перенесенным инсультом и так далее.