Украинцам раздадут по 6500 гривен: кому именно и как получить деньги

"Теперь работодатели, которые будут нанимать внутренне перемещенных лиц к себе на работу, получат 6500 гривен за каждого трудоустроенного. Компенсацию можно получить за первый и второй месяц работы вынужденного переселенца", - сказано в сообщении.

Кто и когда сможет получить компенсацию

Компенсацию за вынужденно перемещенных работников смогут получить практически все организации, кроме:

Бюджетных

Фондов общеобязательного государственного страхования

Подать заявку на компенсацию расходов работодатель имеет право только через 5 дней после трудоустройства внутренне перемещенных лиц.

Обязательные условия:

Работодатели, которые трудоустроили ВПЛ после 24.02.22 – при условии, что переселенец получил статус ВПЛ также после 24 февраля

Работодатели, которые выплачивают внутренне перемещенным лицам зарплату не менее минимальной (6500 гривен)

Работодатели, которые выплачивают единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование

Работодатели, которые подали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или за вес 2021 год

Как получить компенсацию

1. Заполнить заявку на портале Дия

2. Подписать электронной подписью и после этого заявление будет отправлено в Государственный центр занятости

3. Ожидать выплату