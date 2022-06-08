Украинцам рассказали, как восстановить утраченные во время войны медицинские документы

Во время войны в критических ситуациях не всегда есть возможность собрать необходимые меддокументы. Часто так бывает, что важные медицинские документы теряются.
Какие есть пути восстановления утраченных документов, сообщает Минздрав Украины.
В частности, к медицинской документации относят результаты обследований, лечения, проведения стационарных и оперативных вмешательств, а также реабилитационных рекомендаций.
Необходимо обратиться к семейному врачу или любому другому врачу первичного звена по месту пребывания.
После этого врач примет решение о восстановлении медицинских документов через ЕСОЗ или проведет дополнительные обследования для возобновления дальнейшего лечения.
В таком случае нужно обратиться в орган социальной защиты, который имеет доступ к Централизованному банку данных лиц с инвалидностью и может сделать для лица извлечение.
Также, чтобы восстановить другие медицинские документы и справку МСЭК, человек должен обратиться в медико-социальную экспертную комиссию по месту пребывания. Далее врачи МСЭК совместно с врачами учреждений здравоохранения подскажут пути решения проблемных вопросов.
Добавим, что в период военного положения Национальный контакт-центр Минздрава предоставляет бесплатные медицинские консультации. Чтобы получить онлайн-помощь от специалистов, нужно обратиться по номеру 0-800-60-20-19.
Врачи оказывают разнообразную помощь: от консультации по уходу за новорожденным ребенком, запроса об аналогах препарата до вопросов о том, что делать в случае высокого давления.
Ранее врачи рассказывали, как предотвратить образование рака кожи летом.
Также мы писали, что делать, когда болит зуб и нет возможности обратиться к специалисту.