UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам рассказали, как восстановить утраченные во время войны медицинские документы

Как восстановить потерянные медицинские документы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны в критических ситуациях не всегда есть возможность собрать необходимые меддокументы. Часто так бывает, что важные медицинские документы теряются.

Какие есть пути восстановления утраченных документов, сообщает Минздрав Украины.

Как восстановить документы

В частности, к медицинской документации относят результаты обследований, лечения, проведения стационарных и оперативных вмешательств, а также реабилитационных рекомендаций.

Необходимо обратиться к семейному врачу или любому другому врачу первичного звена по месту пребывания.

После этого врач примет решение о восстановлении медицинских документов через ЕСОЗ или проведет дополнительные обследования для возобновления дальнейшего лечения.

Как восстановить документы лицу с инвалидностью

В таком случае нужно обратиться в орган социальной защиты, который имеет доступ к Централизованному банку данных лиц с инвалидностью и может сделать для лица извлечение.

Также, чтобы восстановить другие медицинские документы и справку МСЭК, человек должен обратиться в медико-социальную экспертную комиссию по месту пребывания. Далее врачи МСЭК совместно с врачами учреждений здравоохранения подскажут пути решения проблемных вопросов.

Добавим, что в период военного положения Национальный контакт-центр Минздрава предоставляет бесплатные медицинские консультации. Чтобы получить онлайн-помощь от специалистов, нужно обратиться по номеру 0-800-60-20-19.

Врачи оказывают разнообразную помощь: от консультации по уходу за новорожденным ребенком, запроса об аналогах препарата до вопросов о том, что делать в случае высокого давления.

Ранее врачи рассказывали, как предотвратить образование рака кожи летом.

Также мы писали, что делать, когда болит зуб и нет возможности обратиться к специалисту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украиныврачи