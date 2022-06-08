Українцям розповіли, як відновити втрачені під час війни медичні документи

Під час війни у критичних ситуаціях не завжди є можливість зібрати необхідні меддокументи. Часто так буває, що важливі медичні документи губляться.
Які є шляхи відновлення втрачених документів, повідомляє МОЗ України.
Зокрема, до медичної документації відносять результати обстежень, лікування, проведення стаціонарних і оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій.
Необхідно звернутися до сімейного лікаря або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування.
Після цього лікар прийме рішення про відновлення медичних документів через ЕСОЗ або проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування.
У такому випадку потрібно звернутися до органу соціального захисту, який має доступ до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити для особи витяг.
Також, щоб відновити інші медичні документи та довідку МСЕК, людина має звернутися до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування. Далі лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров'я підкажуть шляхи вирішення проблемних питань.
Додамо, що у період воєнного стану національний контакт-центр МОЗ надає безоплатні медичні консультації. Щоб отримати онлайн-допомогу від фахівців, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19.
Лікарі надають різноманітну допомогу: від консультації щодо догляду за новонародженою дитиною, запиту про аналоги препарату до питань про те, що робити у разі високого тиску.
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