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Украинцам рассказали, как восстановить утраченные во время войны медицинские документы

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Среда 08 июня 2022 16:25
Украинцам рассказали, как восстановить утраченные во время войны медицинские документы Как восстановить потерянные медицинские документы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны в критических ситуациях не всегда есть возможность собрать необходимые меддокументы. Часто так бывает, что важные медицинские документы теряются.

Какие есть пути восстановления утраченных документов, сообщает Минздрав Украины.

Как восстановить документы

В частности, к медицинской документации относят результаты обследований, лечения, проведения стационарных и оперативных вмешательств, а также реабилитационных рекомендаций.

Необходимо обратиться к семейному врачу или любому другому врачу первичного звена по месту пребывания.

После этого врач примет решение о восстановлении медицинских документов через ЕСОЗ или проведет дополнительные обследования для возобновления дальнейшего лечения.

Как восстановить документы лицу с инвалидностью

В таком случае нужно обратиться в орган социальной защиты, который имеет доступ к Централизованному банку данных лиц с инвалидностью и может сделать для лица извлечение.

Также, чтобы восстановить другие медицинские документы и справку МСЭК, человек должен обратиться в медико-социальную экспертную комиссию по месту пребывания. Далее врачи МСЭК совместно с врачами учреждений здравоохранения подскажут пути решения проблемных вопросов.

Добавим, что в период военного положения Национальный контакт-центр Минздрава предоставляет бесплатные медицинские консультации. Чтобы получить онлайн-помощь от специалистов, нужно обратиться по номеру 0-800-60-20-19.

Врачи оказывают разнообразную помощь: от консультации по уходу за новорожденным ребенком, запроса об аналогах препарата до вопросов о том, что делать в случае высокого давления.

Ранее врачи рассказывали, как предотвратить образование рака кожи летом.

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