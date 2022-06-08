Українцям розповіли, як відновити втрачені під час війни медичні документи

Під час війни у критичних ситуаціях не завжди є можливість зібрати необхідні меддокументи. Часто так буває, що важливі медичні документи губляться.

Які є шляхи відновлення втрачених документів, повідомляє МОЗ України.

Як відновити документи

Зокрема, до медичної документації відносять результати обстежень, лікування, проведення стаціонарних і оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій.

Необхідно звернутися до сімейного лікаря або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування.

Після цього лікар прийме рішення про відновлення медичних документів через ЕСОЗ або проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування.

Як відновити документи особі з інвалідністю

У такому випадку потрібно звернутися до органу соціального захисту, який має доступ до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може зробити для особи витяг.

Також, щоб відновити інші медичні документи та довідку МСЕК, людина має звернутися до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування. Далі лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров'я підкажуть шляхи вирішення проблемних питань.

Додамо, що у період воєнного стану національний контакт-центр МОЗ надає безоплатні медичні консультації. Щоб отримати онлайн-допомогу від фахівців, потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19.

Лікарі надають різноманітну допомогу: від консультації щодо догляду за новонародженою дитиною, запиту про аналоги препарату до питань про те, що робити у разі високого тиску.