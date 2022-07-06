Украинцам рассказали, как восстановить поврежденные или утраченные номерные знаки

В частности, из-за войны и во время эвакуации многие автомобили были повреждены или потеряли номерные знаки.

Какие документы нужно иметь, чтобы восстановить номерные знаки:

Удостоверение личности:

паспорт гражданина Украины, ID-карточку со справкой о регистрации места жительства лица;

временное удостоверение гражданина Украины;

постоянный вид на жительство;

вид на жительство;

удостоверение беженца;

удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

удостоверение личности, которой предоставлена временная защита.

Идентификационный код владельца транспортного средства;

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Также если номера украли, нужно предоставить справку о потере номерных знаков, выданную в отделении Национальной полиции. Но если номера потерялись, тогда необходимо письменное объяснение обстоятельств, во время которых владелец их потерял или повредил.

Кроме того, если владельцем авто является юридическое лицо, тогда еще стоит предоставить акт служебного расследования.

Прежде чем получить новые номерные знаки, надо предоставить транспортное средство для экспертного осмотра.

Тогда в базу вносят обновленную информацию, то есть перерегистрируют авто и выдают новое свидетельство о регистрации и номерные знаки.

Отметим, что старые поврежденные считаются недействительными и их придется сдать в сервисный центр ВМС.