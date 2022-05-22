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Зарегистрировать автомобиль теперь можно ЦПАУ: Кабмин определил условия

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Украина, Воскресенье 22 мая 2022 07:30
Зарегистрировать автомобиль теперь можно ЦПАУ: Кабмин определил условия Фото: регистрация авто стала возможной в ЦПАУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в перечень административных услуг через центры предоставления административных услуг. В ЦПАУ можно зарегистрировать автомобиль и получить номерные знаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 17 мая 2022 г. № 391-р.

Согласно документу, в услуги ЦПАП включены: регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации и номерных знаков, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок.

В то же время ЦПАУ будут регистрировать только автомобили, которые в соответствии с законодательством не подлежат осмотру/экспертному исследованию, или на которые поданы подтверждающие документы о его проведении, или если информация о его проведении содержится в единой информационной системе МВД.

Отметим, ранее в ЦПАУ можно было зарегистрировать только мопеды и прицепы.

Напомним, ранее Кабинет министров сменил Порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций. Порядок дополнен пунктом, по которому стоимость автомобиля не может быть ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации.

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Кабинет Министров Украины
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