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Украинцам рассказали, как вернуться домой с домашними животными из-за границы

Фото: Как вернуться домой в Украину с питомцами (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы постепенно возвращаются домой из других стран, где они жили. Людей интересует вопрос, как правильно провезти животное на родину.

Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила как украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля, могут сегодня вернуться домой вместе с домашними питомцами.

Процедуру упростили

Процедуру пересечения украинской границы с домашними животными упростили, пока идут военные действия в нашей стране.

Для того, чтобы из-за границы вернуться в Украину вам нужен паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья питомца. При этом животное должно быть вакцинированным от бешенства и чипированным.

Если подобные процедуры для животного вы не сделали до выезда за границу, то перед возвращением домой нужно вакцинировать и чипировать питомца, получив оформленные в странах-членах ЕС соответствующие документы.

Беженцы с животными в Европе должны обязательно информировать местную ветеринарную службу о месте своего пребывания и ставить животное на учет.

Напомним, что ранее для въезда в Украину с животными нужно было оформлять международный сертификат, во время войны это правило упростили.

Для вывоза животных из Украины такие правила

По обновленным правилам, которые распространяются на собак, кошек и хорьков (животных-компаньонов), животное должно быть:

  • правильно идентифицировано с помощью микрочипа, – вакцинировано от бешенства и прививка еще действует
  • иметь актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
  • иметь действительный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или же сертификат о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.

Кстати, названы болезни, которыми можно заразиться от домашних животных.

Также хотим напомнить, что не следует забывать о ваших питомцах в закрытых квартирах.

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