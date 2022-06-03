Украинцам рассказали, как вернуться домой с домашними животными из-за границы

Процедуру упростили

Процедуру пересечения украинской границы с домашними животными упростили, пока идут военные действия в нашей стране.

Для того, чтобы из-за границы вернуться в Украину вам нужен паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья питомца. При этом животное должно быть вакцинированным от бешенства и чипированным.

Если подобные процедуры для животного вы не сделали до выезда за границу, то перед возвращением домой нужно вакцинировать и чипировать питомца, получив оформленные в странах-членах ЕС соответствующие документы.



Беженцы с животными в Европе должны обязательно информировать местную ветеринарную службу о месте своего пребывания и ставить животное на учет.

Напомним, что ранее для въезда в Украину с животными нужно было оформлять международный сертификат, во время войны это правило упростили.

Для вывоза животных из Украины такие правила

По обновленным правилам, которые распространяются на собак, кошек и хорьков (животных-компаньонов), животное должно быть: