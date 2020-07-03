Украинцам рассказали, когда "успокоится" курс доллара

Когда стабилизируется курс доллара (фото: РБК-Украина)

Министр финансов уверяет, что паниковать не стоит

После отставки главы Нацбанка Якова Смолия среди украинцев возникла паника, что же теперь будет с курсом доллара. 2 июля граждане увидели, что курсы иностранных валют поползли вверх. Министр финансов Сергей Марченко успокоил украинцев и отметил, что колебания курса гривны к доллару уже 3 июля стабилизируется.

Об этом он рассказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

"Сегодня паника закончилась, завтра будет доллар стабилен снова. Нет никаких оснований считать, что смена кого-то может влиять на курсовую стабильность государства. Остались профессионалы, Национальный банк независим. Ожидайте нового руководителя Национального банка", - отметил Марченко.

Сейчас в Нацбанке активно обсуждают новую возможную кандидатуру на пост Смолия.

"Думаю, скоро вы узнаете кандидатуру, которую президент внесет в Раду", - добавил министр.

Напомним. что Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,18 гривен за доллар. Курс на 41 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, курс доллара поднялся выше 27 гривен впервые с 29 апреля, когда он составлял 27,0485 гривен за доллар. А выше курс был 20 апреля - 27,2022 гривен за доллар

Как мы ранее писали, эксперт рассказал, стоит ли украинцам покупать доллары после отставки главы НБУ.

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Автор: Людмила Жукова