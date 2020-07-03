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Українцям розповіли, коли "заспокоїться" курс долара

STYLERЖиття    03.07.2020 - 12:15
Українцям розповіли, коли "заспокоїться" курс долара
Коли стабілізується курс долара (фото: РБК-Україна)

Міністр фінансів запевняє, що панікувати не варто

Після відставки голови Нацбанку Якова Смолія серед українців виникла паніка, що ж тепер буде з курсом долара. 2 липня громадяни побачили, що курси іноземних валют поповзли вгору. Міністр фінансів Сергій Марченко заспокоїв українців і наголосив, що коливання курсу гривні до долара вже 3 липня стабілізується.

Про це розповів в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Сьогодні паніка закінчилася, завтра долар буде стабільний знову. Немає ніяких підстав вважати, що зміна когось може впливати на курсову стабільність держави. Залишилися професіонали, Національний банк незалежний. Чекайте нового керівника Національного банку", - зазначив Марченко.

Зараз у Нацбанку активно обговорюють нову можливу кандидатуру на пост Смолія.

"Думаю, скоро ви дізнаєтеся кандидатуру, яку президент внесе в Раду", - додав міністр.

Нагадаємо. що Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,18 гривень за долар. Курс на 41 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, курс долара піднявся вище 27 гривень вперше з 29 квітня, коли він становив 27,0485 гривень за долар. А вище курс був 20 квітня - 27,2022 гривень за долар

Як ми раніше писали, експерт розповів, чи варто українцям купувати долари після відставки глави НБУ.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Курс долара
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