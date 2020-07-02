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Эксперт рассказал, стоит ли украинцам покупать доллары после отставки главы НБУ

STYLERЖизнь    02.07.2020 - 11:22
Эксперт рассказал, стоит ли украинцам покупать доллары после отставки главы НБУ
Эксперт рассказал, что будет с экономикой Украины после отставки главы НБУ (фото: РБК-Украина)

Эксперт отреагировал на отставку главы Нацбанка Украины

В первый день июля вечером стало известно, что глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку. Свое решение он объяснил тем, что "на него оказывают систематическое политическое давление". По словам Смолия, своей отставкой он хочет предостеречь "от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".

В социальных сетях украинцев сразу же охватила паника. Многие блогеры писали, что срочно нужно бежать покупать доллары, и вообще стране теперь грозит дефолт. Эксперт "Украинского центра общественного развития" и кандидат философских наук Юрий Подорожний рассказал Styler, как реагировать украинцам на такие изменения в сфере правления НБУ.

По словам Юрия, отставка Смолия это был вопрос времени.

"Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил о непрерывном политическом давлении на него и подал в отставку. Обычно такой ход событий, для тех, кто разбирается в процессах, не будет новостью. Отставка Смолия - это был вопрос времени. Яков Смолий решил уходить с поста громко, хлопнув дверью и, предъявив достаточно жесткие обвинения, которые не смогут остаться незамеченными как в середине страны, так и за ее пределами", - рассказал Подорожний.

По мнению эксперта, на валютном рынке обойдется без резких колебаний и поддаваться панике не стоит.

"Главной интригой изменений руководства Национального банка является его независимость. Будет ли способен новый председатель Национального банка сохранить выстроенную за предыдущие годы самостоятельность остается риторическим вопросом. Тем более, что постоянные обвинения и постановление комитета ВР по деятельности банка заставили послов стран Большой семерки сделать совместное заявление в поддержку независимости Нацбанка. Отставка главы НБУ является неординарным политическим событием, так или иначе повлияет на жизнь простого украинца. Однако, тот запас прочности, который создал на сегодня НБУ не приведет к каким-то резким колебаниям на валютном рынке. Реакция будет, но незначительная и скорее всего курс не будет реагировать на смену главы НБУ до нового назначения", - отмечает эксперт.

Юрий Подорожний считает, что не стоит реагировать на панику и в спешке покупать валюту.

"Паниковать не стоит при любых обстоятельствах. Скупать доллары в ажиотаже, ежели такой начнется, не стоит. В любом случае те, кто будет покупать валюту поддавшись панике проиграют", - резюмировал он.

Как сообщало РБК-Украина, глава НБУ подал в отставку.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Национальный банк Украины
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