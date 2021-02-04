Украинцам рассказали, стоит ли планировать отпуск на лето: есть три сценария

Безопасно ли сейчас путешествовать по Европе и целесообразно ли планировать отпуск на весну-лето 2021 года, учитывая все еще напряженную ситуацию с коронавирусом в мире? Этим вопросом все чаще задаются украинцы в последнее время.
Представители власти говорят: надеяться на то, что куда-то все же удастся выбраться на отдых, можно. Но есть три сценария. И не все они слишком оптимистичны. Детали рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью'ю ТСН.ua.
Сценарий №1
Планирование весенних или летних отпусков может быть затруднено из-за продолжения жестких локдаунов по всему миру. В таком случае мы, конечно, будем ограничены в выборе стран.
На сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Это распространенные туристические направления, такие как:
Некоторые из них страны ЕС.
Сценарий №2
Второй сценарий заключается в том, что может быть существенное снижение уровня заболеваемости в Украине, и это конечно будет способствовать открытию границ.
Сценарий №3
Он состоит в том, что предпосылкой доступа к определенной стране будет получение вакцины.
"На то время, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине", - отметила Стефанишина.
Ранее сообщалось, что туристы массово нарушают карантин за рубежом.
Также мы писали о том, что недавно украинских туристов избили и ограбили на популярном экзотическом курорте.
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