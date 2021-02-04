Украинцам рассказали, стоит ли планировать отпуск на лето: есть три сценария

Украинцам дали ответы на вопросы о летнем отдыхе за границей (коллаж РБК-Украина)

Безопасно ли сейчас путешествовать по Европе и целесообразно ли планировать отпуск на весну-лето 2021 года, учитывая все еще напряженную ситуацию с коронавирусом в мире? Этим вопросом все чаще задаются украинцы в последнее время.

Представители власти говорят: надеяться на то, что куда-то все же удастся выбраться на отдых, можно. Но есть три сценария. И не все они слишком оптимистичны. Детали рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью'ю ТСН.ua.

Сценарий №1

Планирование весенних или летних отпусков может быть затруднено из-за продолжения жестких локдаунов по всему миру. В таком случае мы, конечно, будем ограничены в выборе стран.

На сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Это распространенные туристические направления, такие как:

Турция

Кипр

Тунис

Черногория

Хорватия

Болгария

Грузия

Албания и другие.

Некоторые из них страны ЕС.

Сценарий №2

Второй сценарий заключается в том, что может быть существенное снижение уровня заболеваемости в Украине, и это конечно будет способствовать открытию границ.

Сценарий №3

Он состоит в том, что предпосылкой доступа к определенной стране будет получение вакцины.

"На то время, как я уже говорила, не будет дефицита в доступе к вакцине. Это не будет проблемой, так же и в Украине", - отметила Стефанишина.

Ранее сообщалось, что туристы массово нарушают карантин за рубежом.

Также мы писали о том, что недавно украинских туристов избили и ограбили на популярном экзотическом курорте.