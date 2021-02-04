Українцям розповіли, чи варто планувати відпустки на літо: є три сценарії

Українцям дали відповіді на питання про літній відпочинок закордоном (колаж РБК-Україна)

Чи безпечно зараз подорожувати Європою і чи доцільно планувати відпустку на весну-літо 2021 року з огляду на ще досі напружену ситуацію з коронавірусом у світі? Цим питанням все частіше задаються українці останнім часом.

Представники влади кажуть: сподіватися на те, що кудись все ж вдасться вибратися на відпочинок, можна. Але є три сценарії. І не всі вони аж надто оптимістичні. Деталі розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у інтерв'ю ТСН.ua.

Сценарій №1

Планування травневих або літніх відпусток може бути ускладнено через продовження жорстких локдаунів по всьому світу. В такому випадку ми звичайно будемо обмежені у виборі країн.

На сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це природні туристичні напрямки, такі як:

Туреччина

Кіпр

Туніс

Чорногорія

Хорватія

Болгарія

Грузія

Албанія та інші.

Деякі з них країни ЄС.

Сценарій №2

Другий сценарій полягає у тому, що може бути суттєве зниження рівня захворюваності в Україні, і це звичайно сприятиме відкриттю кордонів.

Сценарій №3

Він полягає в тому, що передумовою доступу до певної країни буде отримання вакцини.

"На той час, як я вже говорила, не буде дефіциту в доступі до вакцини. Це не буде проблемою, так само і в Україні", - зауважила Стефанішина.

Раніше повідомлялося, що туристи масово порушують карантин за кордоном.

Також ми писали про те, що нещодавно українських туристів побили та пограбували на популярному екзотичному курорті.