Украинцам рассказали, как не стать жертвой уличных грабителей: это нельзя игнорировать
Как не стать жертвой уличных грабителей (коллаж РБК-Украина)
Правоохранители дали советы украинцам, которые помогут не стать жертвой ограбления и избежать воров.
Перечень публикует пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
Так, патрульные рекомендуют придерживаться определенных правил, чтобы сохранить свои вещи, а именно:
- Не доставать посреди улицы драгоценные вещи, в частности украшения, ключи от дома или деньги;
- Стоит продумать заранее свой путь;
- Если вы оказались на плохо освещенной улице - идите ближе к середине;
- Выбирайте людные места;
- Когда кто-то идет следом, то сразу зайдите в магазин, аптеку или другое заведение;
- Если навстречу идет подозрительный человек, то стоит перейти на другую сторону дороги или просто остановиться;
- Если кто-то останавливается на машине, чтобы спросить дороги, необходимо говорить на дистанции;
- Ночью нужно чтобы вас встретили возле дома или на остановке;
- Если рядом с подъездом стоит человек, который не заходит, то нужно быть внимательным, а лучше дождаться кого-то и зайти вместе.
Кроме того, если уж так сложились обстоятельства, и вы стали жертвой или свидетелем преступления, немедленно звоните на "102".
Важно помнить, что каждая упущенная после совершения преступления минута значительно снижает шансы задержать преступников и вернуть утраченные имущества или средства.
Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, как во время праздников уберечь себя от краж в людных местах.
Также мы писали, что в Киеве наглый вор украл телефон у бармена.