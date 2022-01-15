Украинцам рассказали, как не стать жертвой уличных грабителей: это нельзя игнорировать

Правоохранители дали советы украинцам, которые помогут не стать жертвой ограбления и избежать воров.

Так, патрульные рекомендуют придерживаться определенных правил, чтобы сохранить свои вещи, а именно:

Не доставать посреди улицы драгоценные вещи, в частности украшения, ключи от дома или деньги;

Стоит продумать заранее свой путь;

Если вы оказались на плохо освещенной улице - идите ближе к середине;

Выбирайте людные места;

Когда кто-то идет следом, то сразу зайдите в магазин, аптеку или другое заведение;

Если навстречу идет подозрительный человек, то стоит перейти на другую сторону дороги или просто остановиться;

Если кто-то останавливается на машине, чтобы спросить дороги, необходимо говорить на дистанции;

Ночью нужно чтобы вас встретили возле дома или на остановке;

Если рядом с подъездом стоит человек, который не заходит, то нужно быть внимательным, а лучше дождаться кого-то и зайти вместе.

Кроме того, если уж так сложились обстоятельства, и вы стали жертвой или свидетелем преступления, немедленно звоните на "102".

Важно помнить, что каждая упущенная после совершения преступления минута значительно снижает шансы задержать преступников и вернуть утраченные имущества или средства.