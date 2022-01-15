Українцям розповіли, як не стати жертвою вуличних грабіжників: це не можна ігнорувати
Як не стати жертвою вуличних грабіжників (колаж РБК-Україна)
Правоохоронці дали поради українцям, які допоможуть не стати жертвою пограбування та уникнути крадіїв.
Перелік публікує пресслужба патрульної поліції Київської області.
Так, патрульні рекомендують дотримуватися певних правил, щоб зберегти свої речі, а саме:
- Не діставати посеред вулиці дорогоцінні речі, зокрема прикраси, ключі від будинку чи гроші;
- Варто продумати заздалегідь свій шлях;
- Якщо ви опинилися на погано освітленій вулиці - йдіть ближче до середини;
- Обирайте людні місця;
- Коли хтось йде слідом, то одразу зайдіть в магазин, аптеку або інший заклад;
- Якщо назустріч йде підозріла людина, то варто перейти на інший бік дороги або просто зупинитись;
- Якщо хтось зупиняється на автівці, щоб запитати дороги, необхідно говорити на дистанції;
- Вночі потрібно щоб вас зустріли біля будинку або на зупинці;
- Якщо поруч із під'їздом стоїть людина, яка не заходить, то потрібно бути уважним, а краще дочекатись когось та зайти гуртом.
Окрім того, якщо вже так склались обставини, і ви стали жертвою чи свідком злочину, - негайно телефонуйте на "102".
Важливо пам'ятати, що кожна згаяна після скоєння злочину хвилина значно знижує шанси затримати злочинців та повернути втрачені майно чи кошти.
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