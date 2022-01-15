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Українцям розповіли, як не стати жертвою вуличних грабіжників: це не можна ігнорувати

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Субота 15 січня 2022 19:58
Українцям розповіли, як не стати жертвою вуличних грабіжників: це не можна ігнорувати Як не стати жертвою вуличних грабіжників (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Правоохоронці дали поради українцям, які допоможуть не стати жертвою пограбування та уникнути крадіїв.

Перелік публікує пресслужба патрульної поліції Київської області.

Так, патрульні рекомендують дотримуватися певних правил, щоб зберегти свої речі, а саме:

  • Не діставати посеред вулиці дорогоцінні речі, зокрема прикраси, ключі від будинку чи гроші;
  • Варто продумати заздалегідь свій шлях;
  • Якщо ви опинилися на погано освітленій вулиці - йдіть ближче до середини;
  • Обирайте людні місця;
  • Коли хтось йде слідом, то одразу зайдіть в магазин, аптеку або інший заклад;
  • Якщо назустріч йде підозріла людина, то варто перейти на інший бік дороги або просто зупинитись;
  • Якщо хтось зупиняється на автівці, щоб запитати дороги, необхідно говорити на дистанції;
  • Вночі потрібно щоб вас зустріли біля будинку або на зупинці;
  • Якщо поруч із під'їздом стоїть людина, яка не заходить, то потрібно бути уважним, а краще дочекатись когось та зайти гуртом.

Окрім того, якщо вже так склались обставини, і ви стали жертвою чи свідком злочину, - негайно телефонуйте на "102".

Важливо пам'ятати, що кожна згаяна після скоєння злочину хвилина значно знижує шанси затримати злочинців та повернути втрачені майно чи кошти.

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як під час свят вберегти себе від крадіжок у людних місцях.

Також ми писали, що у Києві нахабний злодій вкрав телефон у бармена.

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