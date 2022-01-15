Українцям розповіли, як не стати жертвою вуличних грабіжників: це не можна ігнорувати

Правоохоронці дали поради українцям, які допоможуть не стати жертвою пограбування та уникнути крадіїв.

Так, патрульні рекомендують дотримуватися певних правил, щоб зберегти свої речі, а саме:

Не діставати посеред вулиці дорогоцінні речі, зокрема прикраси, ключі від будинку чи гроші;

Варто продумати заздалегідь свій шлях;

Якщо ви опинилися на погано освітленій вулиці - йдіть ближче до середини;

Обирайте людні місця;

Коли хтось йде слідом, то одразу зайдіть в магазин, аптеку або інший заклад;

Якщо назустріч йде підозріла людина, то варто перейти на інший бік дороги або просто зупинитись;

Якщо хтось зупиняється на автівці, щоб запитати дороги, необхідно говорити на дистанції;

Вночі потрібно щоб вас зустріли біля будинку або на зупинці;

Якщо поруч із під'їздом стоїть людина, яка не заходить, то потрібно бути уважним, а краще дочекатись когось та зайти гуртом.

Окрім того, якщо вже так склались обставини, і ви стали жертвою чи свідком злочину, - негайно телефонуйте на "102".

Важливо пам'ятати, що кожна згаяна після скоєння злочину хвилина значно знижує шанси затримати злочинців та повернути втрачені майно чи кошти.