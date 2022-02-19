Украинцам рассказали, как не стать жертвой дезинформации: 10 важных советов

На фоне обострения военно-политической ситуации в Украине важно фильтровать информацию, которую получаем из интернета. Также нужно не поддаваться панике и знать, как действовать в непредвиденной ситуации.

Как не стать жертвой дезинформации, сообщили в ГСЧС Украины.

Как не стать жертвой дезинформации (t.me/dsns)

Эти 10 практических советов могут обезопасить вас и ваших близких от информационных угроз со стороны противника.

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о фейк о якобы списании с карт средств на ВСУ.

Также мы писали, что Россия отметилась новым безумным фейком об Украине.