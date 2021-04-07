Українцям розповіли, коли вони спокійно зможуть літати до Європи

Українці ймовірно швидше за все зможуть літати до Європи не раніше середини літа. Але для цього є умова.

За словами глави Литви, кордони Європи повинні відкритися з літа, але пандемія може внести свої зміни. Нині країни ЄС переживають третю хвилю COVID-19.

"Неможливо передбачити, як буде розвиватися пандемія за два-три місяці. Як ви знаєте, обмеження на некритичні поїздки в ЄС з інших країн були накладені з очевидних причин. Зараз це - насамперед третя хвиля епідемії в ЄС", - зазначив Науседа.

Обмеження влітку будуть залежати від багатьох факторів. Польоти українців будуть залежати від швидкості вакцинації в країні. Якщо мало людей будуть вакциновані - це може стати суттєвою перепоною для подорожей.

"Зараз всі держави поспішають проводити вакцинацію, і Литва, так само як і в цілому ЄС, має амбітну мету вакцинувати 70% дорослого населення до середини літа. Тоді кордон можуть відкритися, але це буде залежати також від вакцинації в інших державах, наприклад в Україні. І це в принципі може бути перешкодою", - розповів президент Литви.

Нагадаємо, що сьогодні Україна займає перше місце по розповсюдженню коронавірусу в Європі. Про це свідчать дані сайту Worldometers.