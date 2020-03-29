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Украинцам рассказали, как не попасть на крючок аферистов во время карантина

STYLERКоронавирус    29.03.2020 - 21:55
Украинцам рассказали, как не попасть на крючок аферистов во время карантина
Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников во время карантина (коллаж РБК-Украина)

Во время карантина из-за коронавируса в Украине активизировались мошенники

С появлением коронавируса в Украине и мире появился новый вид мошенничества - лекарство от COVID-19. Интернет пестрит подобными предложениями, но препаратов от коронавируса, как и вакцины, еще нет. А кто-то благодаря контрабанде разживается тестами на выявление китайского вируса и пытается продать по очень высокой цене.

Более хитрые преступники ходят по квартирам и называются сотрудниками санстанции или дезинфекторами. А все для того, чтобы беспрепятственно попасть в дом и ограбить его.

Украинцы пожилого возраста в зоне риска не только из-за коронавируса, но и из-за аферистов, которые стучат в дверь, говорят, что волонтеры, и предлагают купить лекарства или сходить в магазин. Берут деньги и исчезают. Экс-следователь Руслан Сушко призывает не вестись на подобные предложения.

"Если бы такая программа существовала, то такие услуги предоставляли бы, прежде всего, государственные органы, об этом было бы сообщено. Всегда все подвергайте сомнению, тогда вас никто не обманет", – рассказал Сушко в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Итак, чтобы не попасть на крючок аферистов:

  • не стоит незнакомцев впускать в свой дом,
  • следует требовать показать удостоверение,
  • позвонить в организацию, которую представляет человек, который от вас что-то требует или предлагает.

И главное - нужно быть всегда осторожными.

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