Українцям розповіли, як не потрапити на гачок аферистів під час карантину

Експерти розповіли, як не стати жертвою шахраїв під час карантину (колаж РБК-Україна)

Під час карантину через коронавірус в Україні активізувалися шахраї

З появою коронавірусу в Україні і світі з'явився новий вид шахрайства - ліки від COVID-19. Інтернет рясніє подібними пропозиціями, та препаратів від коронавірусу, як і вакцини, ще немає. А хтось завдяки контрабанді розживається тестами на виявлення китайського вірусу та намагається продати за дуже високою ціною.

Більш вигадливі злочинці ходять по квартирах і називаються співробітниками санстанції або дезінфекторами. А все для того, щоб безперешкодно потрапити до оселі та пограбувати її.

Українці похилого віку в зоні ризику не тільки через коронавірус, але й через аферистів, які стукають у двері, кажуть, що волонтери, і пропонують купити ліки або сходити в магазин. Беруть гроші і зникають. Екс-слідчий Руслан Сушко закликає не вестися на такі пропозиції.

"Якби така програма існувала, то такі послуги надавали б, перш за все, державні органи, про це було б повідомлено. Завжди все піддавайте сумніву, тоді вас ніхто не обмане", - розповів Сушко в ефірі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Отже, щоб не потрапити на гачок аферистів:

не варто впускати незнайомців у дім свій,

слід вимагати показати посвідчення,

треба зателефонувати в організацію, яку представляє людина, яка від вас щось вимагає або пропонує.

І головне - потрібно бути завжди обережними.

Раніше ми писали про те, що медики спростували популярний фейк про те, як передається коронавірус.