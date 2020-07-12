Украинцам рассказали о пользе и вреде популярных специй: такого точно не знали

Мало кто задумывался о том, что даже приправы имеют ощутимое воздействие на организм. Их свойства в равной степени способны как укрепить здоровье, так и подорвать его. Поэтому прежде чем добавлять пряность в блюдо - узнайте о ней как можно больше.

Чеснок нравится многим. Его добавляют не только в супы, но и различные салаты. К тому же есть распространенный миф, что чеснок укрепляет иммунитет, хотя ученые с этим совсем не согласны. Помимо специфического запаха, данная специя может вызвать тошноту, изжогу и рвоту.

Лавровый лист несет в себе больше пользы. В свое время он приобрел популярность как средство для лечения целого ряда недугов. Целебные свойства лаврушки особенно ярко проявились при лечении простудных заболеваний, различных поражений кожи и слизистых, болезнях печени и желудочно-кишечного тракта. До сих пор в народной медицине популярны отвары, настои, компрессы, примочки, ингаляции на основе лаврового листа.

Однако, если злоупотреблять, данная специя начнет ощутимо влиять на свертываемость крови. Сильно концентрированный отвар лаврового листа - тот самый случай, когда лекарство становится ядом даже для здорового человека.

Перец содержит в себе марганец, железо, капсаицин (в красном) и пиперина (в черном), что делает его фактически универсальным антимикробным и иммуномоделирующим растительным средством.

При этом, если страдаете повышенным кровяным давлением, болезнями сердца и желудочно-кишечного тракта - лучше откажитесь. Также чрезмерное потребление может привести к ожогу гортани.

Целебные свойства имбиря можно перечислять бесконечно. Регулярное употребление пряности улучшает кровоснабжение и ускоряет метаболизм. Имбирь обладает противовоспалительным и болеутоляющим свойствами, его употребление для профилактики и лечения простудных заболеваний, ангины, бронхитов, при мышечных и суставных болях не только оправдано, но и приносит ощутимое облегчение.

В целом, употребление пряности в пищу способствует укреплению иммунитета, снятию нервного напряжения и даже улучшению зрения. Однако употреблять его в пищу можно далеко не всем. Он снижает свертываемость крови, а значит противопоказан тем, кто имеет склонность к кровотечениям.

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