Украинцам рассказали, как получить физическую карту с "ковидной тысячей"

В Украине можно получить физическую карточку по программе "еПоддержка" с тысячей гривен за вакцинацию от коронавируса - некоторые банки уже приступают к их выпуску. Как ее можно оформить, объяснил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.
Об этом эксперт рассказал в эфире "Украинского радио".
Сейчас анонсировали выдачу физических карт с "ковидной тысячей" на этой неделе Монобанк и Альфабанк. Новшество позволит тратить эти деньги, не используя смартфон.
Кроме того, ожидается, что к инициативе присоединяются и другие банки, которые участвуют в госпрограмме "еПоддержка". На сегодняшний день тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 можно оформить в таких банках: А-банк, Альфабанк, Iziбанк, Монобанк, Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк и Укргазбанк.
Как отметил Дубас, выпускать карту с "ковидной тысячей" могут все финучреждения, и никакой технической сложности здесь нет.
Важно учитывать, что физическую банковскую карту можно получить только после того, как вы перед этим заказали ее онлайн-версию, обратил внимание эксперт.
"Когда мы делаем запрос на получение средств через приложение "Дия" - это уже запрос на получение средств от государства онлайн", - рассказал он.
В настоящее время Минцифры и Минэкономики только работают над тем, чтобы, например, люди, которые не могут пользоваться мобильным приложением "Дия", не имеют смартфона или достаточных навыков пользования платежными картами, могли воспользоваться государственной поддержкой в классическом формате, добавил Дубас.
"Основная проблематика программы - это максимально отойти от неконтролируемого расходования средств за вакцинацию, чтобы они были потрачены именно на цели и категории, которые предусмотрело государство", - вісказался он.
Например, сегодня речь идет об ограниченном круге расходов, однако в этом месяце будет запущена программа на покупку лекарств людьми старше 60 лет.
"Я думаю, в перспективе будет разработан формат для людей, которые не могут пользоваться электронными расчетами", - высказал мнение эксперт.
Напомним, ранее в Минцифры рассказали, когда и как на "ковидную" тысячу можно будет купить лекарства.
Добавим, перед этим заместитель руководителя Офиса президента Украины рассказал, что получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса смогут также граждане с "зелеными" COVID-сертификатами, которые не являются пользователями мобильного приложения "Дия" и не имеют банковских карт, и объяснил, когда заработают традиционные способы выдачи денег.