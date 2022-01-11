Украинцам рассказали, как получить физическую карту с "ковидной тысячей"

Сейчас анонсировали выдачу физических карт с "ковидной тысячей" на этой неделе Монобанк и Альфабанк. Новшество позволит тратить эти деньги, не используя смартфон.

Кроме того, ожидается, что к инициативе присоединяются и другие банки, которые участвуют в госпрограмме "еПоддержка". На сегодняшний день тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 можно оформить в таких банках: А-банк, Альфабанк, Iziбанк, Монобанк, Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк и Укргазбанк.

Как отметил Дубас, выпускать карту с "ковидной тысячей" могут все финучреждения, и никакой технической сложности здесь нет.

Важно учитывать, что физическую банковскую карту можно получить только после того, как вы перед этим заказали ее онлайн-версию, обратил внимание эксперт.

"Когда мы делаем запрос на получение средств через приложение "Дия" - это уже запрос на получение средств от государства онлайн", - рассказал он.

В настоящее время Минцифры и Минэкономики только работают над тем, чтобы, например, люди, которые не могут пользоваться мобильным приложением "Дия", не имеют смартфона или достаточных навыков пользования платежными картами, могли воспользоваться государственной поддержкой в ​​классическом формате, добавил Дубас.

"Основная проблематика программы - это максимально отойти от неконтролируемого расходования средств за вакцинацию, чтобы они были потрачены именно на цели и категории, которые предусмотрело государство", - вісказался он.

Например, сегодня речь идет об ограниченном круге расходов, однако в этом месяце будет запущена программа на покупку лекарств людьми старше 60 лет.

"Я думаю, в перспективе будет разработан формат для людей, которые не могут пользоваться электронными расчетами", - высказал мнение эксперт.