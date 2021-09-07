Украинцам рассказали, почему "красной" зоны карантина не избежать

По ее словам, из-за несоблюдения ограничений и недостаточной вакцинации, ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.

"Вероятность очень большая, так как, во-первых, даже до ноября дойти с высоким уровнем вакцинации будет довольно сложно. Во-вторых, мы сегодня видим, что ношение масок и соблюдение дистанции не выполняется. Вы видели, что было на стадионе и в фан-зоне, когда играла украинская сборная. Таких примеров очень много каждый день по всей Украине. Единственное, что вся Украина не будет в красной зоне, а будет каскадная система, когда в одной области красная зона, в другой желтая и так далее", — сказала Скалецкая.

Ожидать красную зону нужно

Скалецкая отметила, что каждый должен понимать об ответственности перед другими.

"Но ожидать красную зону нужно. Я поясню, что это значит: в первую очередь это нагрузка на систему здравоохранения, на койки, на врачей. Каждый должен уже сейчас, в сентябре подумать, что сделать, чтобы он и его близкие не нуждались в медицинской помощи, госпитализации в тяжелый период массового распространения вируса, который ожидается в конце октября - ноябре", — сказала она.

Отметим, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано увеличение заболеваемости коронавирусом. Так, в стране +2 197 зараженных COVID-19.