Українцям розповіли, чому "червоної" зони карантину не уникнути

За її словами, через недотримання обмежень і недостатню вакцинацію, ситуація із захворюваністю буде погіршуватися.

"Ймовірність дуже велика, тому що, по-перше, навіть до листопада дійти з високим рівнем вакцинації буде досить складно. По-друге, ми сьогодні бачимо, що носіння масок і дотримання дистанції не виконується. Ви бачили, що було на стадіоні та у фан-зоні, коли грала українська збірна. Таких прикладів дуже багато щодня по всій Україні. Єдине, що вся Україна не буде в червоній зоні, а буде каскадна система, коли в одній області червона зона, в іншій жовта і так далі", — сказала Скалецька.

Очікувати червону зону потрібно

Скалецька зазначила, що кожен повинен розуміти про відповідальність перед іншими.

"Але очікувати червону зону потрібно. Я поясню, що це означає: В першу чергу це навантаження на систему охорони здоров'я, на ліжка, на лікарів. Кожен повинен вже зараз, у вересні подумати, що зробити, щоб він і його близькі не потребували медичної допомоги, госпіталізації у важкий період масового поширення вірусу, який очікується в кінці жовтня - листопаді", — сказала вона.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні зафіксовано збільшення захворюваності коронавірусом. Так, в країні +2 197 заражених-19.