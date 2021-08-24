Украинцам рассказали, нужно ли платить в школах за уборку классов

Платной уборки в классах школ біть не должно и родители не обязаны платить за такую услугу.

Об этом "Фактам" рассказал один из директоров киевской школы.

По его словам, родители не должны сдавать деньги в фонд школы.

"У нас нет платной уборки в классах. Опять же, и фонда школы как такового нет. На одном из заседаний в прошлом году было принято решение: если кто-то из родителей хочет помогать, то помогает, это не запрещено. Но централизованно средства в фонд школы никто не собирает", - рассказал он.

Также директор сообщил, что технички просто обязаны убирать классы.

"Технички обязаны убирать в классах. У нас уборщица закреплена за каждым кабинетом не только младшей школы, но и старшей. В конце дня она должна не просто помыть кабинет, но также протереть парты, продезинфицировать разные места, куда имеют доступ дети. Это входит в ее обязанности", - отметил директор.

Сотрудник школьного учреждения напомнил, что уборщиц должно в школах хватать, а сбор денег на уборку - это неправильно.

"Мы подаем на тарификацию по всем нормам, и нам закладывают столько ставок уборщиц, что их хватает. Возможно, где-то есть незаполненные вакансии, это другой вопрос. Но существует определенная площадь, и на эту площадь выделяется необходимое количество ставок. Учитывается каждый кабинет, каждый коридор, другие помещения, все это обязательно должна убирать техработница, эти 500 квадратных метров на ставку. Поэтому если что-то где-то дособирают, это неправильно абсолютно", - резюмировал он.