Украинцам рассказали, кому точно откажут в субсидии

Субсидии для украинцев остаются одной из самых важных тем, ведь, как известно цены на "коммуналку" растут и не все могут оплачивать такие услуги. Но есть и те граждане, которые могут не рассчитывать на получение льготы от государства.

О тех, кто не получит субсидию, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Фактам".

Кто не получит субсидию:

Арендодатели, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду.

Люди, совершившие единовременную покупку стоимостью более 50 тысяч гривен.

Граждане, которые в течение года перед обращением за субсидией приобрели земельный участок, квартиру, дом стоимостью более 50 000 гривен

Владельцы автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее пяти лет (кроме мопедов и транспорта, предоставленного органами соцзащиты. - Ред.)

Должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые имеют неуплату более 340 гривен.

Также субсидия не назначается, когда в составе домохозяйства есть совершеннолетние, которые более трех месяцев в пределах периода, за который рассчитываются доходы для назначения субсидии, не платили минимальный ЕСВ и при этом находились за границей без официального трудоустройства за рубежом. Исключение составляют люди за рубежом, ухаживающие за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, находящиеся в служебных командировках, которые лечатся или учатся.

На субсидию можно не надеяться, если отапливаемая площадь жилого помещения превышает 130 квадратных метров для квартир в многоквартирном доме, 230 квадратных метров - для индивидуальных домов.

Но это ограничение не касается детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей, семей, в которых проживают трое и более детей, с учетом тех, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Также субсидия не назначается, если кто-то из домохозяйства не платит алименты более трех месяцев.

"Это ограничение не применяется к должникам с алко- или наркозависимостью, отстраненных от работы в рамках уголовного производства, тех, кто находится под домашним арестом, под стражей или безвестно отсутствуют", - отметила Лазебная.