UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинцам рассказали, какие должны быть интервалы между дозами вакцин: как получить прививку

Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса в Украине является полностью завершенной для человека только после введения второй дозы вакцины. Это касается несколькодозных прививок, которые делают в нашей стране.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей Facebook-странице.

Интервалы между дозами вакцин, которые делаются в Украине:

  • Вторая доза Comirnaty/Pfizer-BioNTech делается через 21 день после первой
  • Вторая доза CoronaVac/Sinovac Biotech делается через 28 дней после первой
  • Вторая доза Oxford/AstraZeneca делается через 12 недель после первой

Как узнать, когда делать вторую дозу

  • Для вакцинации 2-й дозой вас пригласят телефонным звонком по контактам, которые вы оставили после первой прививки.
  • Люди, которые вакцинировались в массовых центрах вакцинации, получат 2-ю дозу в тех же центрах.
  • Если же на вакцинацию вас записывал работодатель, он организует и 2-у прививку.

Отмечается, что все, кто получил 1-ю дозу вакцины, гарантированно получат 2-ю дозу. Это касается всех вакцин, используемых в Украине. Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, в частности общественные деятели.

Как мы писали ранее, Pfizer начинает крупное исследование вакцины для детей младше 12 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина