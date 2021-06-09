Українцям розповіли, які мають бути інтервали між дозами вакцин: як отримати щеплення

Вакцинація від коронавірусу в Україні є повністю завершеною для людини тільки після введення другої дози вакцини. Це стосується кількадозних щеплень, які роблять в нашій країні.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я на своїй Facebook-сторінці.
Відзначається, що всі, хто отримав 1-у дозу вакцини, гарантовано отримають 2-у дозу. Це стосується всіх вакцин, що використовуються в Україні. Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами, зокрема громадські діячі.
Як ми писали раніше, Pfizer починає велике дослідження вакцини для дітей молодше 12 років.