Украинцам рассказали об изменении платежек за коммуналку: будет новый формат

Как указывается в пояснительной записке к документу, новшество, среди прочего, определяет подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий, призвано стимулировать энергоэффективность в сфере теплоснабжения, определяет основные принципы осуществления энергосервиса, устанавливает требования к экодизайну продуктов, связанных с потреблением энергии.

Одним из способов повышения энергоэффективности будет обновление формата платежки за коммуналку - в них будут указывать новые данные.

Министерство энергетики считает, что такие платежки помогут внедрить инструменты государственной поддержки в сфере энергоэффективности, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Для объективного информирования населения и эффективного внедрения инструментов государственной поддержки в сфере энергоэффективности законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги", - заявила заместителя министра Юлия Пидкоморная.

Она отметила, что платежка будет содержать подробную информацию относительно потребления энергии.

"В частности, сравнение текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии", - говорит чиновник.

Ожидается, что повышение энергоэффективности позволит украинцам сэкономить средства и сократить потребление ресурсов. А это, в итоге, поможет предотвратить изменения климата.

Также теперь вводится ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергоэффективности.

В рамках выполнения принятого закона создаются основы для повышения энергоэффективности бюджетной сферы и промышленности. Крупные предприятия обязывают внедрить систему энергоменеджмента или раз в 4 года проводить энергоаудит. А органы государственной власти и местного самоуправления должны будут покупать исключительно энергоэффективные оборудование и помещения.