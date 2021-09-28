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Украинцам рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне карантина: главное условие

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Вторник 28 сентября 2021 11:51
Украинцам рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне карантина: главное условие Фото: Как будут работать школы в "красной" зоне (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Все учителя в школах в красной карантинной зоне должны быть вакцинированы. Только при таком условии учреждения образования будут работать.

Об этом заявила заместитель министра образования Вера Рогова в эфире "Сниданка с 1+1".

Она сообщила, что в красной зоне должны быть вакцинированы абсолютно все учителя. Если же условие не соблюдается, школа уходит на "дистанционку".

"Оранжевая" зона предусматривает 80% вакцинированных учителей. При этом учатся все дети: дошкольное, начальное, высшее, средняя школа. Если регион переходит к "красной" зоне, то обязательно 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование ", - сообщила заместитель министра образования.

По ее словам, речь идет о стопроцентной вакцинации всего коллектива учреждения - только при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школы.

Отметим, что Украина вошла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Интересно, что после этого на 25% увеличилось число вакцинации первой дозой.

Как мы ранее писали, в Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в "желтых" и "красных" зонах карантина. Речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет.

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