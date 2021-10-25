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Украинцам рассказали, будет ли в стране тотальный локдаун

Автор: Людмила Жукова

Тотальный локдаун в Украине пока вводить не будут.

Об этом сообщил в интервью "РБК-Украина" секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения. Владимир Александрович каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. Там, поверьте, нелицеприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях. Потому что очень многие действительно не дорабатывают в этом вопросе", - рассказал Данилов.

Он добавил, что граждане по сути сами должны нести ответственность за свою жизнь.

"Но еще раз говорю, ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют. И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров", - отметил секретарь СНБО.

Также Данилов озвучил свой прогноз по поводу завершения пандемии.

"Мир считает, что она закончится к следующему лету. Есть вопрос, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить", - резюмировал он.

Как мы ранее писали, эксперт рассказал, когда COVID в Украине выйдет на плато.

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Локдаун