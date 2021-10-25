RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українцям розповіли, чи буде в країні тотальний локдаун

Автор: Людмила Жукова

Тотальний локдаун в Україні поки вводити не будуть.

Про це повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" секретар РНБО Олексій Данилов.

"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження. Володимир Олександрович щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. Там, повірте, неприємні розмови відбуваються, без сорому у виразах. Тому що дуже багато дійсно не допрацьовують в цьому питанні", - розповів Данилов.

Він додав, що громадяни по суті самі повинні нести відповідальність за своє життя.

"Але ще раз кажу, відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют. І це стосується не тільки України, ми можемо наводити приклади", - зазначив секретар РНБО.

Також Данилов озвучив свій прогноз з приводу завершення пандемії.

"Світ вважає, що вона закінчиться до наступного літа. Є питання, які штами будуть з'являтися, і як це все буде відбуватися", - резюмував він.

Як ми раніше писали, експерт розповів, коли COVID в Україні вийде на плато.

Читайте РБК-Україна в Google News
Локдаун