Украинцам рассказали о "бизнесе" на лесных пожарах: посторонних туда не пустят

Масштабные лесные пожары в Луганской области продолжаются с 30 сентября и уже унесли 11 жизней, а для местных жителей стали настоящим бедствием. Тем временем в сети пишут, что некоторые "дельцы" решили заработать на смертельных пожарищах.

Речь идет о последующем вывозе горельника с целью продажи. Об этом 3 октября рассказали в группе "Право Защита" на странице в Facebook.

Отмечается, что подобный "лесной" бизнес вскоре может активно практиковаться на месте, где сейчас бушуют пожары.

Пользователи сети подозревают, что после ликвидации огня начнется вырубка обгоревших деревьев и вывоз на продажу горельника.

Авторы публикации приводят фотографию, на которой изображены последствия в лесу от пожаров...

Последствия лесного пожара (фото с Facebook-страницы "Право Захист")

... и скрин объявления в интернете, где предлагают 1200 гривен за метр кубический горельника сосны.

Очевидно, что данное предложение в посте привели в качестве примера, так как в объявлении на самом деле речь идет о горельнике хвойных пород из Полтавской области.

Объявление о продаже горельника (фото с Facebook-страницы "Право Захист")

"Если леса горят, значит это кому-то нужно. И мы скоро увидим кто будет вырубать вывозить и продавать этот горельник. Посторонних людей туда не пустят. Ждем и делаем выводы", - говорится в материале.

Ранее мы писали о том, что появились фото чудовищной беды, как в Луганской области горят леса.