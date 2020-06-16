Украинцам придумали новый штраф: людям надо разъяснять

В Украине могут ужесточить штрафы за отказ от ношения маски в общественных местах. Одновременно с этим в правительстве готовы пересмотреть решение о ношении маски везде, кроме собственного жилья.

На заседании Кабинета министров во вторник, 16 июня, было решено усилить ответственность за нарушение масочного режима. Как объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, эпидемию COVID-19 нужно держать под контролем. Об этом сообщает "Урядовый портал".

"Людям нужно объяснять этот вопрос. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными", - отметил Денис Шмыгаль.

Он заявил, что правительство планирует внести этот вопрос в повестку дня Кабинета министров и Верховной Рады. Прежде всего речь идет об усилении административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и в общественном транспорте.

Премьер-министр добавил, что это вынужденная мера из-за роста количества больных COVID-19. Ответственность за недопущение резкого роста количества больных COVID-19 будет лежать на главах ОГА.

В целом жители Украины отнеслись положительно к такому решению правительства. Однако пользователи социальных сетей предложили выдавать гражданам маски бесплатно, так как постоянная покупка оставляет дыры в семейных бюджетах.

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