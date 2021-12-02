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Украинцам придется платить новый налог на землю: названы суммы

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Четверг 02 декабря 2021 13:55
Украинцам придется платить новый налог на землю: названы суммы В Украине появится новый налог на землю (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине принят новый "ресурсный" закон о налогах на землю для владельцев земельных паев. Минимальный налог составит 1500 гривен за каждый гектар.

Как сообщает Finance.ua, минимальный налог придется платить даже тем, кто выращивает продукцию для собственного потребления.

В новом законе Верховной Рады указано, что владельцы земельных паев будут выплачивать минимальный налог в размере 1500 гривен с каждого гектара.

Налог нужно будет платить и за те участки, которые находятся в городе. И владельцам участков, размером в 0,5 га придется также платить фиксированный минимальный налог, даже если они выращивают продукцию исключительного для личного употребления.

Владельцы сельскохозяйственных земельных участков, которые находятся за пределами населенных пунктов, будут платить суммы исходя из минимальной – от 1500 гривен за каждый гектар земли.

Минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка – это сумма налогов, которую каждый владелец сельскохозяйственной земли должен по умолчанию платить в бюджет – эта сумма составит около 5% стоимости земли в год.

Также законом устанавливается налог в 18% на доходы, которые получены от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, превышающей 12 размеров минимальной заработной платы.

В 2022 году эта сумма составит 78 000 гривен.

Минимальная площадь фермерского хозяйства изменится – теперь перейти на упрощенную систему налогообложения смогут перейти владельцы земли до 0,5 гектара.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 1 декабря повысились налоги.

А также рассказывали о том, какую сумму смогут получить украинцы от использования недр.

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