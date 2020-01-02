Украинцам предложили дополнительный заработок: можно получить миллионы

В Украине с 1 января начал работать закон, который гарантирует денежное вознаграждение за информацию о неправомерных действиях. Согласно этому закону, украинец, который сообщит о коррупционере, может получить деньги.

Для того, чтобы получить вознаграждение, разоблачитель коррупции может обратиться к вышестоящему начальству, к средствам массовой информации, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в полицию или в другие государственные органы.Также сообщение можно оставить анонимно.

Все сообщения о коррупции будут проверяться и обязательно нужно дать информацию о конкретном лице и факты, которые подлежат проверке. Для подтверждения факта проверяющим понадобится от двух недель до месяца.

Вознаграждение разоблачителю коррупционеров может составить 10% от размера взятки или от суммы причиненных убытков. Однако сумма не может превышать 12,5 миллионов гривен. Кстати, сумма самой взятки тоже имеет граничное значение – не более 10 миллионов гривен.

Разоблачителям коррупционеров, а также членам их семей закон гарантирует государственную охрану.

Украинцы теперь могут заработать на взяточниках

Стоит отметить, что за ложные сообщения о коррупции по новому закону, разоблачитель будет освобожден от юридической ответственности. Если соучастник коррупционных преступлений окажет помощь в расследовании, то он может рассчитывать на освобождение от уголовного преследования.