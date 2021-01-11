Украинцам показали, как выглядит Межигорье после бегства Януковича

Межигорье сегодня является Национальным народным парком Украины. Оно занимает 140 гектаров, и не оставит равнодушными любителей флоры, фауны, истории и архитектуры.

Бывшая резиденция Януковича и поныне является туристической изюминкой неподалеку от Киевского моря, говорится в сюжете канала "Украина".

Летом здесь работает детский лагерь, где младшее поколение учится играть в гольф и приобщается к живой природе совсем рядом со столицей.

В праздники Межигорье принимает в среднем до 4 тысяч посетителей в день. На территории есть ферма и зоопарк, гараж с ретроавтомобилями и сама резиденция.

Так выглядит сейчас Межигорье (скрин видео)

В зоопарке живет около тысячи особей животных. Преимущественно, это копытные, и некоторые виды занесены в Красную книгу Украины. Также много представителей пернатых, а озера заселены рыбами.

Одни из самых известных жителей Межигорья – страусы. Здесь живут южноамериканские, американские и австралийские страусы.

На территории парка прямо из рук можно покормить лебедей, уток и других птиц. Рядом с посетителями беспечно гуляют пятнистые японские олени.

В теплице на территории Межигорья выращивают все: от помидоров и огурцов до лимонов и помидоровых деревьев.

Природа Межигорья (скрин видео)

Музей ретроавтомобилей состоит из коллекции экс-президента Виктора Януковича. Сейчас в гараже стоит 44 единицы раритетной техники.

Коллекция ретроавтомобилей Януковича (скрин видео)

Время работы национального парка для посетителей: зимой с 8 до 17, а летом с 8 до 22. Стоимость билетов: 150 грн – взрослый и 150 грн – детский.

Обойти за день территорию Межигорья невозможно, поэтому посетителям предлагают авто или велосипеды для передвижения.

Ранее мы писали про экзотическую страну совсем рядом с Украиной, где можно увидеть каньоны, местную сахару и даже подводный лес.