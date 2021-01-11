Українцям показали, як виглядає Межигір'я після втечі Януковича

Межигір'я сьогодні є Національним народним парком України. Воно займає 140 гектарів, і не залишить байдужими любителів флори, фауни, історії та архітектури.
Колишня резиденція Януковича і понині є туристичною родзинкою неподалік від Київського моря, йдеться у сюжеті каналу "Україна".
Влітку тут працює дитячий табір, де молодше покоління вчиться грати в гольф і долучається до живої природи зовсім поруч зі столицею.
У свята Межигір'я приймає в середньому до 4 тисяч відвідувачів в день. На території є ферма і зоопарк, гараж з ретроавтомобилями і сама резиденція.
Так виглядає зараз Межигір'я (скрін відео)
У зоопарку живе близько тисячі особин тварин. Переважно, це копитні, і деякі види занесені в Червону книгу України. Також багато представників пернатих, а озера заселені рибами.
Одні з найвідоміших жителів Межигір'я – страуси. Тут живуть південноамериканські, американські та австралійські страуси.
На території парку прямо з рук можна погодувати лебедів, качок та інших птахів. Поряд з відвідувачами безтурботно гуляють плямисті японські олені.
У теплиці на території Межигір'я вирощують все: від помідорів і огірків до лимонів і помідорових дерев.
Природа Межигір'я (скрін відео)
Музей ретроавтомобілів складається з колекції експрезидента Віктора Януковича. Зараз в гаражі стоїть 44 одиниці раритетної техніки.
Колекцію ретроавтомобілів Януковича (скрін відео)
Час роботи національного парку для відвідувачів: взимку з 8 до 17, а влітку з 8 до 22. Вартість квитків: 150 грн – дорослий і 150 грн – дитячий.
Обійти за день територію Межигір'я неможливо, тому відвідувачам пропонують авто або велосипеди для пересування.
Раніше ми писали про екзотичну країну зовсім поруч з Україною, де можна побачити каньйони, місцеву сахару і навіть підводний ліс.