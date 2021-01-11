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Українцям показали, як виглядає Межигір'я після втечі Януковича

Межигір'я , Понеділок 11 січня 2021 16:05
Українцям показали, як виглядає Межигір'я після втечі Януковича
Як виглядає Межигір'я у 2021 році (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Межигір'я сьогодні є Національним народним парком України. Воно займає 140 гектарів, і не залишить байдужими любителів флори, фауни, історії та архітектури.

Колишня резиденція Януковича і понині є туристичною родзинкою неподалік від Київського моря, йдеться у сюжеті каналу "Україна".

Влітку тут працює дитячий табір, де молодше покоління вчиться грати в гольф і долучається до живої природи зовсім поруч зі столицею.

У свята Межигір'я приймає в середньому до 4 тисяч відвідувачів в день. На території є ферма і зоопарк, гараж з ретроавтомобилями і сама резиденція.

Українцям показали, як виглядає Межигір'я після втечі ЯнуковичаУкраїнцям показали, як виглядає Межигір'я після втечі Януковича

Так виглядає зараз Межигір'я (скрін відео)

У зоопарку живе близько тисячі особин тварин. Переважно, це копитні, і деякі види занесені в Червону книгу України. Також багато представників пернатих, а озера заселені рибами.

Одні з найвідоміших жителів Межигір'я – страуси. Тут живуть південноамериканські, американські та австралійські страуси.

На території парку прямо з рук можна погодувати лебедів, качок та інших птахів. Поряд з відвідувачами безтурботно гуляють плямисті японські олені.

У теплиці на території Межигір'я вирощують все: від помідорів і огірків до лимонів і помідорових дерев.

Українцям показали, як виглядає Межигір'я після втечі ЯнуковичаУкраїнцям показали, як виглядає Межигір'я після втечі ЯнуковичаУкраїнцям показали, як виглядає Межигір'я після втечі Януковича

Природа Межигір'я (скрін відео)

Музей ретроавтомобілів складається з колекції експрезидента Віктора Януковича. Зараз в гаражі стоїть 44 одиниці раритетної техніки.

Українцям показали, як виглядає Межигір'я після втечі Януковича

Колекцію ретроавтомобілів Януковича (скрін відео)

Час роботи національного парку для відвідувачів: взимку з 8 до 17, а влітку з 8 до 22. Вартість квитків: 150 грн – дорослий і 150 грн – дитячий.

Обійти за день територію Межигір'я неможливо, тому відвідувачам пропонують авто або велосипеди для пересування.

Раніше ми писали про екзотичну країну зовсім поруч з Україною, де можна побачити каньйони, місцеву сахару і навіть підводний ліс.

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