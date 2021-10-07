Украинцам поднимут минимальную пенсию: когда и на сколько

Глава правительства сообщил, что повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.

"Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен", - сообщил Шмигаль.

Но есть одно и главное условие - на такую пенсию могут рассчитывать люди, у которых рабочий стаж не менее 35 лет.

Шмыгаль отметил, что увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе, потому что это обязанность государства и украинского правительства.

Какая сейчас минимальная пенсия

Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2400 гривен. Соответственно выплаты будет повышены на 200 гривен.