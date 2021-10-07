Українцям підвищать мінімальну пенсію: коли і на скільки

Глава уряду повідомив, що підвищення відбудеться у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

"Мінімальна пенсія в Україні зросте до 2600 гривень", - повідомив Шмигаль.

Але є одна і головна умова - на таку пенсію можуть розраховувати люди, у яких робочий стаж не менше 35 років.

Шмигаль зазначив, що збільшення пенсій, зарплат і соціальних виплат відбувається і відбуватиметься на регулярній основі, тому що це обов'язок держави і українського уряду.

Яка зараз мінімальна пенсія

Зараз мінімальна пенсія в Україні становить 2400 гривень. Відповідно виплати буде підвищено на 200 гривень.