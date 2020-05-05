Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: все подробности

Цены на электроэнергию в Украине могут вырасти. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии.

Об этом заявил член НКРЭКП Дмитрий Коваленко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Регулятор представил два сценария решения проблем, связанных с развитием возобновляемых источников электроэнергии. Первый – это повышение льготного тарифа на первые 100 кВт-час. электроэнергии для домохозяйств с 0,9 грн за кВт до 1,68 грн за кВт.

В данное время тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-час. в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие - 1,68 грн за кВт.

В НКРЭКП считают, что такое решение позволит в год дополнительно получить 12 миллиардов гривен.

Кроме того, в течение 2-5 лет регулятор предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

Второй сценарий решения проблем - временный запрет на строительство новых "зеленых" электростанций, снижение "зеленого" тарифа для всех объектов энергетики в Украине до 8-9 евроцентов, введение 100% ответственности за ограничение без компенсаций 20% их производства.

Напомним, что в Украине выдадут "карантинную" помощь на детей, которую смогут получить 337 тысяч семей-предпринимателей. Пособие по уходу за ребенком до 10 лет может получить один из родителей. В Минсоцполитики заявили, что это одна из антикризисных программ.

Ранее украинский эксперт, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассказал, какие перспективы ждут украинцев после завершения карантина.