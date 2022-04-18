Украинцам для пересечения границы теперь нужен загранпаспорт: для кого могут сделать исключение

Украинцы в первые дни войны могли пересечь границу со странами ЕС с любым документом, который подтверждал личность. Однако сейчас это правило отменили и теперь для выезда за пределы Украины или для перемещения между странами ЕС заграничный паспорт снова обязателен.
В каком случае украинцы смогут пересечь границу без загранпаспорта – читайте ниже.
Как сообщили в Укрзализныце 17 апреля, пассажирам рекомендуется при выезде из Украины иметь при себе загранпаспорт.
Все решения об исключениях – на усмотрение пограничников при наличии других документов, удостоверяющих личность и наличии боевых действий в регионе, из которых следует пассажир. Уже были зафиксированы случаи, когда пассажиров высаживали из поезда на границе.
По данным портала "Эвакуация", с 19 апреля все украинцы, которые пересекают границу, должны иметь при себе заграничный биометрический паспорт. Однако с внутренним паспортом люди могут выезжать из зоны боевых действий.
Для пересечения границы с ЕС нужны
Новые правила пересечения границы с ЕС не коснутся жителей таких областей:
Стоит отметить, что пересечь границу с Грузией и Турцией можно с внутренними ID-паспортами. Соглашение с этими странами о признании ID-паспортов было признано задолго до войны.
Информацию о необходимости иметь при себе загранпаспорт для пересечения государственной границы подтвердил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии для УП.
"Хочу подчеркнуть, что пересечение границы происходит согласно постановлению правительства номер 57, где, в том числе указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу, и добавлю, что такого паспортного документа, как внутренний паспорт не предусмотрено", - подчеркнул Демченко.
Он объяснил, что в первые недели войны была гуманитарная катастрофа, люди штурмовали границу, а сервисные центры не работали – поэтому граждан Украины выпускали по любым документам, которые подтверждали личность. Сейчас такой авральной ситуации уже нет.
По словам Демченко, в отношении лиц, которые выезжают из регионов боевых действий, пограничники вправе самостоятельно принимать отдельные решения, если загранпаспорта нет в наличии.
Где можно сделать загранпаспорт
В центрах оказания административных услуг можно восстановить утраченные документы и заказать изготовление загранпаспорта – ЦНАП. Узнать адрес ближайшего центра и график работы можно вот по этой карте.
Также восстановить документы или получить можно в подразделения Государственной миграционной службы. Найти ближайшее и узнать график работы можно вот по этой ссылке.
Напомним, ранее мы писали о том, как получить загранпаспорт во время войны – пошаговую инструкцию.
А также рассказывали о том, как восстановить свои документы во время войны.