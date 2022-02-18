UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцам рассказали, как отличить натуральное оливковое масло от подделки

Автор: Татьяна Самарук

В Украине на рынках продавцы все чаще начали продавать поддельное оливковое масло. Под видом натурального торгуют подсолнечным с различными примесями и ароматизаторами.

Отметим, что неподготовленный покупатель практически не сможет отличить натуральный продукт от подделки, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Как отличить

По словам исполнительного директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова, существует способ, который поможет отличить фальсификат оливкового масла от натурального продукта. Правда, этот метод действует только в холодное время года.

Настоящее оливковое масло на холоде быстро густеет, а подделка сохраняет одинаковую плотность при любой температуре. Эксперт пояснил, что это связано с замерзанием жирных кислот и натурального воска, которые содержатся в плодах оливы.

Кроме того, оливковое масло первого отжима не может продаваться дешевле, чем за 300 гривен. К тому же на подделку указывает тара, ведь натуральный продукт должен продаваться в стеклянных бутылках.

Важно также обращать внимание на срок годности продукта. Эксперт советует покупать оливковое масло в крупных торговых сетях, ведь там меньше шанс нарваться на подделку, чем на рынке или в интернете.

Добавим, что оливковое масло содержит много полезных свойств, а именно:

  • Регулярное употребление оливкового масла - отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: оно укрепляет сосуды и делает их более эластичными;
  • Оливковое масло полезно тем людям, которые перенесли сложную операцию или тяжелую болезнь. Она помогает организму быстрее восстановиться и прийти в форму;
  • Оливковое масло выводит из организма токсины;
  • При курении или употреблении спиртных напитков масло помогает освободить дыхательные пути, а также снижает вредное влияние никотина на внутренние органы;
  • Наибольшая ценность такого масла - ненасыщенные жирные кислоты, польза которых неоценима. Эти вещества укрепляют кровеносные сосуды и улучшают зрение.

Ранее мы сообщали, какое масло лучше всего подходит для приготовления пищи.

Также мы писали, что в Украине подсолнечное масло по цене сравнялось с оливковым.

Читайте РБК-Украина в Google News
масло