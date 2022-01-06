В Украине подсолнечное масло по цене сравнялось с оливковым: в сети показали доказательство

В Украине подсолнечное масло не прекращает дорожать. Так, сейчас его цена сравнялась с оливковым маслом демократичных марок.

"Чудеса украинского ценообразования. Масло украинское подсолнечное "Чумак" 0.9 литра – 73.99 грн. (в пересчете на 1 литр – это 82.21 грн) Масло итальянское оливковое "Santolino" 1 литр - 89.99... Одно сделана из подсолнуха и приехало из Полтавы (300 км от Киева), другое - сделано в итальянском городе Бари (2.650 км от Киева)", - написал Чечеринда.

Журналист удивляется, почему украинский подсолнечник стоит дороже итальянских оливок.

"Об уплаченной на границе пошлине и разнице в заработных платах работников, изготовивших это масло в Бари и Полтаве – я лучше умолчу. Как и о том, на сколько именно подсолнечник дешевле оливок", - резюмировал он.

В Украине подсолнечное масло продолжает дорожать (фото: facebook.com/checherynda)

В комментариях некоторые украинцы возразили журналисту.

То олія для смаження. Мала б бути ще дешевшою. Але українську соняшникову вже теж давно не використовую - хіба з малих крафтових олівярень.

В Італії шалені дотації на аграрний експорт. Мільярди євро.

В ЄС знижене ПДВ на продуктові товари і серйозні дотації виробникам. Все інше робить ринок. Зради немає.

За рахунок такого внутрішнього ціноутворення наші олійні барони освоюють зовнішні ринки.

А потім наші товаро виробники плачуть, що іноземний товар витісняє наш.

Напомним, что Украина является один из крупнейших производителей и экспортеров масла в мире.