ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине подсолнечное масло по цене сравнялось с оливковым: в сети показали доказательство

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 08:50
В Украине подсолнечное масло по цене сравнялось с оливковым: в сети показали доказательство В Украине подорожало подсолнечное масло (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине подсолнечное масло не прекращает дорожать. Так, сейчас его цена сравнялась с оливковым маслом демократичных марок.

На это обратил внимание журналист Егор Чечеринда.

"Чудеса украинского ценообразования. Масло украинское подсолнечное "Чумак" 0.9 литра – 73.99 грн. (в пересчете на 1 литр – это 82.21 грн) Масло итальянское оливковое "Santolino" 1 литр - 89.99... Одно сделана из подсолнуха и приехало из Полтавы (300 км от Киева), другое - сделано в итальянском городе Бари (2.650 км от Киева)", - написал Чечеринда.

Журналист удивляется, почему украинский подсолнечник стоит дороже итальянских оливок.

"Об уплаченной на границе пошлине и разнице в заработных платах работников, изготовивших это масло в Бари и Полтаве – я лучше умолчу. Как и о том, на сколько именно подсолнечник дешевле оливок", - резюмировал он.

В Украине подсолнечное масло по цене сравнялось с оливковым: в сети показали доказательствоВ Украине подсолнечное масло по цене сравнялось с оливковым: в сети показали доказательствоВ Украине подсолнечное масло продолжает дорожать (фото: facebook.com/checherynda)

В комментариях некоторые украинцы возразили журналисту.

  • То олія для смаження. Мала б бути ще дешевшою. Але українську соняшникову вже теж давно не використовую - хіба з малих крафтових олівярень.
  • В Італії шалені дотації на аграрний експорт. Мільярди євро.
  • В ЄС знижене ПДВ на продуктові товари і серйозні дотації виробникам. Все інше робить ринок. Зради немає.
  • За рахунок такого внутрішнього ціноутворення наші олійні барони освоюють зовнішні ринки.
  • А потім наші товаро виробники плачуть, що іноземний товар витісняє наш.

Напомним, что Украина является один из крупнейших производителей и экспортеров масла в мире.

Как мы ранее писали, правительство ограничило торговую наценку на хлеб в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты
LITE
Без макияжа в постели: Анна Тринчер поразила пикантным фотосетом с женихом
Без макияжа в постели: Анна Тринчер поразила пикантным фотосетом с женихом